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Shravasti News: बच्चों को पॉक्सो एक्ट के प्रति किया जागरूक

Fri, 09 Oct 2026 11:06 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती Updated Fri, 09 Oct 2026 11:06 PM IST
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Children made aware of the POCSO Act.
श्रावस्ती। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से शुक्रवार को भिनगा स्थित न्यायालय जेजे बोर्ड में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। प्राधिकरण की सचिव अनुप्रिया ने निशुल्क विधिक सहायता, मध्यस्थता अभियान 3.0, महिला एवं बाल संरक्षण और पॉक्सो एक्ट 2012 के प्रावधानों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बच्चों को उनकी उम्र के अनुरूप सरल भाषा में कानून की जानकारी दी जाए। किसी समस्या या अपराध की स्थिति में उन्हें चुप न रहने के लिए प्रेरित किया जाए। इस मौके पर नेकराम पांडेय, विश्राम पासवान, हनुमान प्रसाद यादव, किरन चौरसिया, माला शर्मा, ज्योति गुप्ता, विजय कुमारी और रामनिवास सहित अन्य मौजूद रहे।
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