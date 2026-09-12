Shravasti News: प्रलोभन वाले विज्ञापनों से रहें सावधान
संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती Updated Sat, 12 Sep 2026 11:51 PM IST
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श्रावस्ती। मिशन शक्ति अभियान 5.0 के द्वितीय चरण के तहत शनिवार को विभिन्न थानों की मिशन शक्ति टीमों ने जागरूकता चौपाल लगाई। एएसपी चंद्रकेश सिंह ने बताया कि चौपाल में महिलाओं व बालिकाओं को साइबर ठगी से बचाव की जानकारी दी गई। बताया गया कि साइबर ठग वेबसाइटों पर सस्ते व लुभावने विज्ञापन डालकर क्लिक कराते हैं। आमंत्रण, पर्व की शुभकामनाएं, चालान आदि के नाम पर भेजी जाने वाली एपीके फाइलों से भी सावधान रहने को कहा गया। महिला हितैषी योजनाओं व हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी भी दी गई।
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