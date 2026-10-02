Shravasti News: बार एसोसिएशन ने अपर जिला जज को दी विदाई
लखनऊ ब्यूरो
Updated Fri, 02 Oct 2026 01:06 AM IST
Updated Fri, 02 Oct 2026 01:06 AM IST
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श्रावस्ती। मॉडल डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन श्रावस्ती की ओर से बृहस्पतिवार को अधिवक्ता चैम्बर्स भवन में अपर जिला जज अमित कुमार प्रजापति का विदाई समारोह आयोजित किया। इस दौरान बार एसोसिएशन के महामंत्री सतीश कुमार मौर्य ने बताया कि अपर जिला जज का बलिया जिले के लिए स्थानांतरण हो गया है। उन्होंने कहा कि अपर जिला जज का कार्यकाल बहुत बेहतर और यादगार रहा है। पूर्व अध्यक्ष दिनेश कुमार शुक्ल, पूर्व अध्यक्ष दिनेश कुमार पाठक, वरिष्ठ अधिवक्ता राम पारस भार्गव, वेदप्रकाश मिश्रा, रामगोपाल शुक्ल, अभिषेक त्रिपाठी ने भी उनके कार्यकाल की सराहना की। इस मौके पर प्रधान न्यायाधीश आनंद कुमार, प्रभारी जिला जज अवनीश गौतम, सीजेएम अलका पांडेय, एसीजेएम विनीत कुमार यादव, एसीजेएम एफटीसी प्रदुम्न मिश्रा, सिविल जज अरविंद मद्धेशिया व जेएम दिलीप साहनी आदि मौजूद रहे।
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