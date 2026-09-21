Shravasti News: बाल विवाह उन्मूलन पर जागरूकता गोष्ठी
संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती Updated Mon, 21 Sep 2026 11:07 PM IST
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कटरा। चौधरी राम बिहारी बुद्ध इंटर कॉलेज में सोमवार को सद्भावना संस्था के बैनर तले बाल विवाह उन्मूलन पर जागरूकता गोष्ठी हुई। इस दौरान छात्र-छात्राओं को बाल विवाह न करने की शपथ दिलाई गई। मुख्य अतिथि समाजसेवी मनीषा ओझा ने कहा कि बाल विवाह एक गंभीर सामाजिक अभिशाप है, जो बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास को बाधित करता है। पूर्व अधिवक्ता संघ अध्यक्ष दिलीप कुमार शर्मा ने शिक्षा और स्वास्थ्य पर पड़ने वाले इसके दुष्परिणामों पर प्रकाश डाला। छात्राओं शिखा पटेल, माही तिवारी और सना खान ने कानूनी प्रावधानों और सामाजिक रूढ़ियों पर अपने विचार रखे। अध्यक्षता योगेंद्र मणि त्रिपाठी और संचालन प्रधानाचार्य राजेश कुमार यादव ने किया। इस दौरान संतोष कुमार यादव, कल्पना द्विवेदी, पंकज दुबे व विमल मिश्रा मौजूद रहे।
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