Shravasti News: शिक्षक दिवस पर आशुतोष कुमार सम्मानित

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श्रावस्ती। सनातन धर्म इंटर कॉलेज बनारस में शनिवार को पुरस्कृत शिक्षक वेलफेयर सोसाइटी उत्तर प्रदेश की ओर से गौरव पर्व कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान जिले के कंपोजिट उच्च प्राथमिक विद्यालय गुलरा बंजारा के सहायक अध्यापक राज्य शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित आशुतोष कुमार को बेसिक शिक्षा विभाग में उनकी उत्कृष्ट शैक्षणिक सेवाओं के लिए सम्मानित किया गया। इस दौरान प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने प्रशस्ति पत्र प्रदान किया। आशुतोष कुमार इसके पहले भी उत्कृष्ट कार्यों के लिए राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय मंचों पर सम्मानित हो चुके हैं।