Shravasti News: माटीकला पुरस्कार के लिए 10 तक करें आवेदन

विज्ञापन

श्रावस्ती। उत्तर प्रदेश माटीकला बोर्ड की ओर से माटीकला के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले पारंपरिक शिल्पियों, कारीगरों और उद्यमियों को मंडल स्तरीय पुरस्कार दिया जाएगा। इसके लिए इच्छुक लोगों को 10 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन करना होगा। जिला ग्रामोद्योग अधिकारी रोशनलाल पुष्कर ने बताया कि मिट्टी के बर्तन, पात्र, मूर्तियां, खिलौने, सजावटी वस्तुएं और अन्य कलात्मक उत्पाद बनाने वाले शिल्पी व कारीगर प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। आवेदक की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। ऑनलाइन आवेदन के बाद सभी दस्तावेज विकास भवन स्थित कमरा नंबर 28 में जिला ग्रामोद्योग कार्यालय में जमा करने होंगे। कार्यक्रम में उत्पादों की प्रदर्शनी भी लगानी होगी। विशेषज्ञ समिति के मूल्यांकन के आधार पर प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार के लिए चयन होगा।