Shravasti News: बाल विज्ञान कांग्रेस में आन्या और आराध्या प्रथम

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कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि महामाया डिग्री कॉलेज के प्राचार्य धर्मेंद्र कुमार गुप्ता और अलक्षेंद्र इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य ज्योतिप्रकाश पांडेय ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्ज्वलित कर किया। मुख्य अतिथि ने कहा कि बाल वैज्ञानिक भविष्य के निर्माता हैं। विज्ञान और तकनीक के माध्यम से विद्यार्थी पर्यावरण संरक्षण सहित विभिन्न समस्याओं के समाधान खोज सकते हैं। प्रधानाचार्य राम बिहारी वाजपेई ने कहा कि भारतीय ज्ञान प्रणालियों को आधुनिक विज्ञान से जोड़कर वर्तमान चुनौतियों का समाधान खोजा जा सकता है।जिला समन्वयक संतोष कुमार पांडेय ने बताया कि जूनियर वर्ग में यशस्वी सिंह दूसरे और सिद्धि पांडेय तीसरे स्थान पर रहीं। वहीं, सीनियर वर्ग में संस्कार शुक्ला दूसरे और तस्मिया रईस तीसरे स्थान पर रहीं। इस मौके पर निकिता वर्मा, पारुल मिश्रा, रेनू सिंह, सतीश शुक्ला, ओपी यादव, आलोक कुमार गोस्वामी और आराधना सहित अन्य मौजूद रहे।