Shravasti News: सौतन के बेटों पर उत्पीड़न और धमकी देने का आरोप

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गिरंट बाजार। हरदत्तनगर गिरंट क्षेत्र की ग्राम पंचायत तिवारी गांव के मजरा ललक गांव निवासी शफीकुन ने अपनी सौतन के बेटों पर उन्हें परेशान करने व धमकी देने का आरोप लगाया है। शफीकुन ने अपनी तहरीर में आरोप लगाया कि उनकी सौतन के दोनों बेटे उन्हें किसी भी प्रकार का खर्च नहीं देते हैं। साथ ही आए दिन उनके साथ गाली-गलौज व जान से मारने की धमकी देते हैं। महिला ने यह भी आरोप लगाया कि दोनों से तंग आकर उसने अकेले रहने की बात कही, लेकिन इस पर भी विपक्षी सहमत नहीं हुए। विपक्षियों ने उनकी बात मानने के बजाय उनके साथ विवाद शुरू कर दिया। थाना प्रभारी महिमानाथ उपाध्याय ने बताया कि जांच की जा रही है। जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।