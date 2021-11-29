Shravasti News: बैंक में घुस कर गाली-गलौज व धमकाने का आरोप

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श्रावस्ती। इंडियन बैंक की सिरसिया शाखा के प्रबंधक ने एक युवक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने युवक पर बैंक में घुसकर गाली-गलौज करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया।शाखा प्रबंधक जितेंद्र कुमार गौतम ने थाने में तहरीर दी। उन्होंने आरोप लगाया कि श्रवण कुमार गुप्ता ने 2 अगस्त को फोन पर ऋण संबंधी फाइल को लेकर दबाव बनाया। युवक ने अभद्र भाषा का प्रयोग कर जान से मारने की धमकी भी दी। उसी दिन दोपहर करीब साढ़े तीन बजे श्रवण बैंक शाखा में जबरन घुस आया। उसने ऋण फाइलों को फाड़ने और कैश केबिन में घुसने का प्रयास किया। यह पूरी घटना बैंक के सीसीटीवी में कैद है। प्रबंधक ने पुलिस से कार्रवाई की मांग की है