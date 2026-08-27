Shravasti News: एक को आयोजित होगी जिला परिषद की बैठक
संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती Updated Thu, 27 Aug 2026 12:26 AM IST
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श्रावस्ती। भारत स्काउट एंड गाइड उत्तर प्रदेश की ओर से एक सितंबर को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला परिषद की बैठक आयोजित की जाएगी। जिला सचिव ने बताया कि कामाक्षा प्रसाद पाठक ने बताया कि इस बैठक में बजट पत्रक पेश किया जाएगा। साथ ही पंजीकरण, नवीनीकरण, डीएलएड व जम्बूरी के प्रमाण पत्रों का वितरण किया जाएगा। इसी तरह से प्रशिक्षण आख्या, प्रदेश की ओर प्राप्त लक्ष्य का क्रियान्वयन एवं प्रदेश पत्रिका में जिले के स्थान सहित अन्य बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी।
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