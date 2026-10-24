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Shravasti News: श्रावस्ती पहुंचे वियतनाम के 63 बौद्ध अनुयायी

Sat, 24 Oct 2026 09:17 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती Updated Sat, 24 Oct 2026 09:17 PM IST
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63 Buddhist followers from Vietnam reached Sravasti
बो​धि वृक्ष की पूजा करते अनुयायी।
कटरा। बुद्ध की तपोस्थली श्रावस्ती में शनिवार को वियतनाम के 63 बौद्ध अनुयायी पहुंचे। भिक्षुणी सुमेधा थेरो की अध्यक्षता में दल ने गंध कुटी में पूजा-अर्चना की। इसके बाद आयोजित बौद्ध सभा में भिक्षुणी ने बौद्ध दर्शन के प्रमुख सिद्धांतों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सच्चा ज्ञान संसार के दुखों के निवारण का उपाय खोजने और उस पर आचरण करने में है। मध्यम मार्ग का अर्थ जीवन में संतुलन बनाए रखना है। बौद्ध दर्शन सम्यक आचरण पर जोर देता है, जिसके आठ अंग हैं। इसे अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। सभा के बाद अनुयायियों ने तपोस्थली के विभिन्न मठों और मंदिरों का भ्रमण कर जानकारी प्राप्त की।
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