Shravasti News: नशा मुक्ति अभियान में रुचि न लेने पर 55 विद्यालयों को चेतावनी
लखनऊ ब्यूरो
Updated Fri, 02 Oct 2026 12:43 AM IST
Updated Fri, 02 Oct 2026 12:43 AM IST
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श्रावस्ती। माध्यमिक शिक्षा विभाग के नशा मुक्त विद्यालय अभियान में जिले के 55 विद्यालय रुचि नहीं ले रहे हैं। इस पर जिला विद्यालय निरीक्षक (डीआईओएस) सत्येंद्र कुमार सिंह ने संबंधित विद्यालयों को चेतावनी पत्र जारी कर जल्द परिसर को नशा मुक्त घोषित करने और स्वघोषणा पत्र पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश दिए हैं।
विद्यार्थियों को नशे की लत से बचाने के लिए विद्यालयों और उनके आसपास नशीले पदार्थों की बिक्री व कारोबार पर रोक लगाने के निर्देश हैं। इसके तहत विद्यालय प्रबंधन को परिसर के साथ आसपास के क्षेत्र को भी नशा मुक्त घोषित करना है। डीआईओएस ने बताया कि अभियान में लापरवाही बरतने वाले 55 विद्यालयों को चेतावनी दी गई है। निर्धारित प्रक्रिया पूरी नहीं करने पर संबंधित प्रधानाचार्य की जिम्मेदारी तय की जाएगी।
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विद्यार्थियों को नशे की लत से बचाने के लिए विद्यालयों और उनके आसपास नशीले पदार्थों की बिक्री व कारोबार पर रोक लगाने के निर्देश हैं। इसके तहत विद्यालय प्रबंधन को परिसर के साथ आसपास के क्षेत्र को भी नशा मुक्त घोषित करना है। डीआईओएस ने बताया कि अभियान में लापरवाही बरतने वाले 55 विद्यालयों को चेतावनी दी गई है। निर्धारित प्रक्रिया पूरी नहीं करने पर संबंधित प्रधानाचार्य की जिम्मेदारी तय की जाएगी।
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