Shravasti News: सम्मेलन में शामिल हुईं 450 महिलाएं
संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती Updated Mon, 14 Sep 2026 11:21 PM IST
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श्रावस्ती। मिशन शक्ति अभियान 5.0 के द्वितीय चरण के तहत रविवार को विभिन्न थानों की मिशन शक्ति टीमों ने बहू-बेटी सम्मेलन का आयोजन किया। एएसपी चंद्रकेश सिंह ने बताया कि बहू-बेटी सम्मेलन का आयोजन चार स्थानों पर हुआ। इसमें 450 से अधिक आशा बहुएं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, गृहिणियां, विधवा, तलाकशुदा महिलाएं व किशोरियां शामिल हुईं। सभी को महिला हितैषी योजनाओं मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, निराश्रित महिला पेंशन योजना, रानी लक्ष्मीबाई बाल एवं महिला सम्मान कोष आदि की विस्तृत जानकारी दी गई। साथ ही साइबर सुरक्षा, घरेलू हिंसा, लैंगिक उत्पीड़न व आपात स्थितियों से बचाव के हेल्पलाइन नंबरों की विस्तृत जानकारी दी गई।
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