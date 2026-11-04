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Shravasti News: बोर्ड परीक्षा के लिए 40 केंद्र निर्धारित, 50 आपत्तियां मिलीं

Wed, 04 Nov 2026 10:01 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती Updated Wed, 04 Nov 2026 10:01 PM IST
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40 centres designated for board exams; 50 objections received
श्रावस्ती। कलेक्ट्रेट सभागार में बुधवार को डीएम अन्नपूर्णा गर्ग की अध्यक्षता में जिला परीक्षा समिति की बैठक हुई। इसमें बोर्ड परीक्षा केंद्रों के निर्धारण और आपत्तियों के निस्तारण पर चर्चा की गई। डीआईओएस सत्येंद्र कुमार सिंह ने बताया कि अब तक 40 विद्यालयों को परीक्षा केंद्र बनाया गया है। इस संबंध में 50 प्रत्यावेदन मिले हैं।
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डीएम ने संदिग्ध छवि और ब्लैक लिस्टेड विद्यालयों को केंद्र न बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने परीक्षार्थियों की सुविधा, आवागमन और विद्यालयों की दूरी का ध्यान रखने को कहा। 10 से 12 किलोमीटर से अधिक दूरी वाले केंद्र आवंटित करने से बचने के निर्देश दिए। सभी एसडीएम को केंद्रों का स्थलीय निरीक्षण कर मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित कराने को कहा। बैठक में एसपी राहुल भाटी सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
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