Shravasti News: 30 अनुयायियों ने किया बोधि वृक्ष का पूजन

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कटरा। बौद्ध तपोस्थली श्रावस्ती में बृहस्पतिवार को म्यांमार से आए 30 अनुयायियों ने बोधि वृक्ष का दर्शन-पूजन किया। बौद्ध भिक्षु दीपालोक महाथेरो के नेतृत्व में दल ने पारंपरिक तरीके से पूजा-अर्चना की। इस दौरान बौद्ध सभा का आयोजन भी हुआ। सभा में भिक्षु दीपालोक ने कहा कि महात्मा बुद्ध के विचार जीवन में आगे बढ़ने और सफलता पाने की प्रेरणा देते हैं। बुद्ध के जीवन से जुड़ी कहानियां सफलता के मार्ग में आने वाली बाधाओं और गलतियों को समझने में मदद करती हैं। इनसे व्यक्ति अपनी कमियों को पहचानकर उन्हें दूर कर सकता है। बुद्ध के विचार जीवन में सही दिशा चुनने और चुनौतियों का सामना करने की सीख देते हैं।