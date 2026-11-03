Shravasti News: शक्ति संवाद में आईं 16 शिकायतें

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श्रावस्ती। कलेक्ट्रेट में मंगलवार को डीएम अन्नपूर्णा गर्ग की अध्यक्षता में मां पाटेश्वरी शक्ति संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें महिलाओं की समस्याएं सुनी गईं। पारिवारिक और भूमि विवाद समेत 16 शिकायतें प्राप्त हुईं। डीएम ने बताया कि प्रत्येक माह के प्रथम और तृतीय मंगलवार को इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को शिकायतों का निर्धारित समय सीमा में निस्तारण करने के निर्देश दिए। कहा कि केवल कागजी खानापूर्ति न करें, बल्कि मौके पर जाकर समस्याओं का वास्तविक समाधान सुनिश्चित करें। शिकायतों के निस्तारण में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।