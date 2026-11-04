Shravasti News: बार एसोसिएशन चुनाव में 16 ने किया नामांकन

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श्रावस्ती। मॉडल डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव के लिए बुधवार से नामांकन प्रक्रिया शुरू हुई। पहले दिन विभिन्न पदों पर 16 अधिवक्ताओं ने नामांकन पत्र दाखिल किए। एल्डर कमेटी के चेयरमैन सालिकराम पाण्डेय ने बताया कि अध्यक्ष पद पर राम पारस भार्गव और दिलीप कुमार तिवारी ने दावेदारी पेश की। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर मोहम्मद नसीम, मध्य उपाध्यक्ष पद पर महेश कुमार मिश्र व हरिकेश आर्य और कनिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर दिनेश कुमार यादव ने नामांकन किया। अन्य पदों पर भी अधिवक्ताओं ने पर्चे दाखिल किए। महामंत्री सतीश कुमार मौर्य ने बताया कि बृहस्पतिवार को भी नामांकन प्रक्रिया जारी रहेगी।