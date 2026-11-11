Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shamli News ›   Pre-board examinations will be held before the board exams, with a focus on weaker subjects.

Shamli News: बोर्ड परीक्षा से पहले होगी प्री-बोर्ड परीक्षा, कमजोर विषयों पर रहेगा फोकस

Thu, 12 Nov 2026 02:34 AM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Thu, 12 Nov 2026 02:34 AM IST
विज्ञापन
Pre-board examinations will be held before the board exams, with a focus on weaker subjects.
-दिसंबर के अंतिम सप्ताह में लगभग 24 हजार विद्यार्थी देंगे परीक्षा, अतिरिक्त कक्षाओं से होगा सुधार
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
शामली। यूपी बोर्ड की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाओं से पहले जिले में प्री-बोर्ड परीक्षा आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा दिसंबर के अंतिम सप्ताह में होगी, जिसमें लगभग 24 हजार परीक्षार्थी शामिल होंगे। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों की विषयवार तैयारी का आकलन करना है।
कमजोर विषयों की पहचान कर सुधार के लिए अतिरिक्त कक्षाएं चलाई जाएंगी। जिले के 120 माध्यमिक विद्यालयों में यह परीक्षा होगी। प्री-बोर्ड में बोर्ड परीक्षा के पैटर्न पर प्रश्नपत्र हल कराए जाएंगे। इससे विद्यार्थियों को समय प्रबंधन और उत्तर लिखने के तरीके समझने में मदद मिलेगी। माध्यमिक शिक्षा परिषद के शैक्षिक कैलेंडर के अनुसार, हाईस्कूल और इंटरमीडिएट का पाठ्यक्रम 10 जनवरी तक पूरा करना है। वहीं, कक्षा नौ और 11 का पाठ्यक्रम 25 जनवरी तक पूरा करने का लक्ष्य है। इसके बाद विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम का दोहराव कराने के साथ प्रश्नपत्र हल करने का अभ्यास कराया जाएगा।
विज्ञापन

-कमजोर विद्यार्थियों पर विशेष ध्यान
जिला विद्यालय निरीक्षक ऐश्वर्या जायसवाल ने बताया कि प्री-बोर्ड परीक्षा विद्यार्थियों की तैयारी के आकलन का महत्वपूर्ण माध्यम है। इससे विषयवार कमजोरियों की पहचान होगी। इसके बाद कमजोर विषयों में सुधार के लिए अतिरिक्त कक्षाएं चलाई जाएंगी। इन कक्षाओं के माध्यम से विद्यार्थियों को बोर्ड परीक्षा के लिए तैयार किया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed