Shamli News: जनपद की महिला कबड्डी खिलाड़ी राज्य स्तर पर दिखाएंगी दम

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फोटोसंवाद न्यूज एजेंसीशामली। जनपद की सीनियर महिला कबड्डी खिलाड़ी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में पदक जीतने के लिए लगातार अभ्यास कर रही हैं। अपने बेहतर प्रदर्शन के कारण कई महिला खिलाड़ी बृहस्पतिवार को मंडल स्तरीय ट्रायल में हिस्सा लेंगी। इसके बाद चयनित होने पर वे राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में दम दिखाएंगी।जिला उप-क्रीड़ा अधिकारी अश्वनी कुमार त्यागी ने बुधवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 19 से 21 नवंबर के बीच अमरोहा में सीनियर महिला कबड्डी का आयोजन होगा। इस प्रतियोगिता के लिए महिला खिलाड़ियों का चयन किया जा रहा है। पहले जिला स्तरीय ट्रायल कराए गए। इसमें अच्छा प्रदर्शन करने वाली खिलाड़ियों का चयन मंडल स्तरीय ट्रायल के लिए हुआ। मंडल स्तरीय ट्रायल बृहस्पतिवार को सहारनपुर के भीमराव आंबेडकर स्टेडियम में होगी। गांव भनेड़ा की फुरकाना, कांधला की दीपांशु, सोनिया और रिया मंडल स्तरीय ट्रायल के लिए चुनी गई हैं।फुरकाना, दीपांशु और सोनिया पूर्व में भी राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिता में पदक जीत चुकी हैं। इन खिलाड़ियों ने जनपद का नाम रोशन किया है। महिला खिलाड़ियों का कहना है कि वे राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भी अच्छा प्रदर्शन करना चाहती हैं। इसके लिए वे शहर के उधम सिंह स्टेडियम में लगातार अभ्यास कर रही हैं। उन्हें जीत की पूरी उम्मीद है।