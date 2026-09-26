Shamli News: खटारा हुई गाड़ी तो स्क्रैप के पैसों पर डोल गई नियत

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मामा की नीयत डोली, 15 हजार हड़पेशामली निवासी अंकित ने पुरानी गाड़ी अपने मामा से ली थी। गाड़ी अभी मामा के नाम ही थी। अब गाड़ी मियाद खत्म होने पर पुलिस ने उसे स्क्रैप के लिए भिजवा दिया। स्क्रैप वैल्यू के 15 हजार रुपये उसके मामा सोहनवीर (निवासी मुजफ्फरनगर) के खाते में चले गए। अब भांजे ने पैसे मांगे तो मामा पुराना बकाया बताकर देने से मुकर गए।45 हजार पर डोली ताऊ की नीयतकाजीवाड़ा के सादिक की 17 साल पुरानी कार सीज हुई तो 45 हजार रुपये की रकम कैराना निवासी उसके ताऊ इमरान के खाते में क्रेडिट हो गई। सादिक ने ताऊ से ही स्टाम्प पेपर पर कार ली थी। अब 45 हजार रुपये खाते में आते ही ताऊ के सुर बदल गए हैं और दोनों परिवारों में पंचायत जैसी स्थिति है। इस मामले की एआरटीओ से शिकायत की है।रिश्तेदार ने फोन उठाना बंद कियागढ़ी निवासी मनोज की 17 साल पुरानी कार छह दिन पहले सीज की गई थी। स्क्रैप के 45 हजार रुपये आरसी धारक व मुजफ्फरनगर निवासी रिश्तेदार बाबूराम के खाते में पहुंच गए। अब बाबूराम ने मनोज का फोन उठाना ही बंद कर दिया है। पीड़ित अब अफसरों के सामने हाथ जोड़कर न्याय मांग रहा है।जिले में वाहनजिले में रजिस्टर्ड कुल वाहन 185992जिले में 15 और 10 साल पूरे कर चुके वाहनों की संख्या 975अब तक जिले में कुल जब्त 120कानूनी नियम के तहत स्क्रैप की राशि उसी के खाते में जाती है जिसके नाम आरसी दर्ज है। नामांतरण न कराने से यह झंझट खड़ा हुआ है। शिकायतों की जांच की जा रही है।प्रवेश कुमार, एआरटीओपूर्व मालिकों द्वारा स्क्रैप की रकम हड़पने से जुड़ी शिकायतें मिली हैं। परिवहन विभाग को जांच करने को कहा गया है। पुलिस भी अपने स्तर से जांच कर रही है।एनपी सिंह ,पुलिस अधीक्षक