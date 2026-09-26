Shamli News: खो गए मोबाइल फोन से खाते से निकाले 2.60 लाख रुपये

पीड़ित का कहना है कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने उनके मोबाइल फोन से दो लाख 60 हजार रुपये चार सितंबर से नौ सितंबर तक निकाल लिए। इसकी जानकारी पीड़ित को उस समय जब वह बैंक गए। उन्होंने 1930 पर शिकायत की थी। पीड़ित का कहना है कि इसके बाद वह थाने पर शिकायत करने गए तो उन्हें कभी इधर, कभी उधर टरकाते रहे।एसपी के आदेश पर साइबर क्राइम थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई। जांच अधिकारी साइबर क्राइम थाना प्रभारी विकास यादव ने बताया कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है। संवाद