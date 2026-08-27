Shamli News: कैराना मार्ग पर बिना अनुमति लगा साप्ताहिक बाजार

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मंदिर में चोरी का प्रयास, पुलिस जांच में जुटीकांधला। नई बस्ती स्थित शिवाला मंदिर में बुधवार को दिनदहाड़े चोरी का प्रयास किया गया, लेकिन मजबूत ताले के कारण बदमाश सफल नहीं हो पाए। मोहल्ले के लोगों को भनक लगने पर चोर मौके से फरार हो गए।घटना की सूचना मिलने पर मंदिर के पुजारी राधेश्याम शर्मा और अध्यक्ष शालिनी कौशिक मौके पर पहुंचे। उन्होंने तत्काल डायल-112 पुलिस को जानकारी दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना स्थल की जांच-पड़ताल की। मंदिर अध्यक्ष शालिनी कौशिक ने बताया कि चोरों ने ताला तोड़ने की कोशिश की थी। हालांकि, ताला मजबूत होने के कारण वे चोरी करने में कामयाब नहीं हो सके। बाद में, शालिनी कौशिक ने थाने पहुंचकर पुलिस को तहरीर दी। उन्होंने पुलिस से मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की है।