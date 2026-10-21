Shamli News: फैक्टरी से प्रदूषण फैलाने का आरोप, ग्रामीणों ने दिया धरना

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ग्रामीणों का आरोप है कि फैक्टरी से वायु और जल प्रदूषण फैल रहा है जिससे स्वास्थ्य समस्याएं भी बन रही हैं। शिकायतों के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ। ग्रामीण राहुल चौहान ने बताया प्रतिदिन सुबह 10 से शाम पांच बजे तक प्रदूषण के विरोध में धरना दिया जाएगा। मांग पूरी होने तक विरोध जारी रहेगा। धरने पर अमरीश, मोनू चौहान, गुरदीप, आशु और दीपक मौजूद रहे।वहीं, फैक्टरी मालिक अशोक बंसल ने आरोपों को गलत बताया। उनका कहना है कि फैक्टरी के प्रदूषण की तीन बार जांच हो चुकी है, लेकिन कोई प्रदूषण नहीं पाया गया। एसडीएम सचिन का कहना है कि मामले की जांच कराई जाएगी।