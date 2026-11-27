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नौकरी छूटी पर शक न छूटा, सहेली का फोन आने पर पीटाजलालाबाद के मुख्य बाजार निवासी विवाहिता के मुताबिक वह पहले प्राइवेट शिक्षिका थी लेकिन बाद में नौकरी छोड़ दी। आरोप है कि जब भी उसकी सहेली का व्हाट्सएप चैट या फोन आता तो पति शक करता था। इसी शक को लेकर कई बार उसकी पिटाई की गई। सेंटर के अधिकारी दंपती के बीच सुलह कराने का प्रयास कर रहे हैं।अलग-अलग खाते और खर्च पर तकरारशहर की कमला कॉलोनी निवासी विवाहिता ने बताया कि वह शिक्षिका हैं और पति प्रॉपर्टी डीलर का काम करते हैं। दोनों के अलग-अलग बैंक खाते हैं। खर्च और बचत को लेकर अक्सर विवाद होता था और पति कई बार बार पीटता था। आरोप है कि पति अधिक खर्च करने का उलाहना देते हुए एक ही बैंक खाता रखने का दबाव बनाता था। वन स्टॉप सेंटर में शिकायत के बाद अधिकारियों ने दंपती के बीच सुलह कराई हैदूसरी शादी के बाद भी पहली पत्नी को खर्च व संपत्ति की बातकैराना के कांधला रोड क्षेत्र की रहने वाली विवाहिता ने शिकायत में बताया कि जिस युवक ने पहली पत्नी को तलाक देने के बाद दो साल पहले उससे शादी की थी, वह अब भी पहली पत्नी को खर्च दे रहा है और अपनी संपत्ति का आधा हिस्सा उसे देने की बात कहता है। विरोध करने पर पति पीटता है।एक छत के नीचे मिल रही मददशामली स्थित वन स्टॉप सेंटर पर घरेलू विवाद और उत्पीड़न से पीड़ित महिलाओं को काउंसलिंग, चिकित्सा, पुलिस सहयोग और विधिक सहायता एक ही छत के नीचे उपलब्ध कराई जा रही है। वन स्टॉप सेंटर की प्रभारी गजल त्यागी ने बताया कि महिलाओं के प्रति हिंसा के मामलों में जागरूकता बेहद जरूरी है। छोटी-छोटी बातों से शुरू होने वाला विवाद कई बार गंभीर रूप ले लेता है। महिलाओं को उत्पीड़न के खिलाफ चुप न रहकर समय रहते शिकायत करनी चाहिए, ताकि उन्हें त्वरित सहायता मिल सके।