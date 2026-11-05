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Shamli News: जिला अस्पताल में अब सप्ताह के छह दिन होगी अल्ट्रासाउंड जांच

Thu, 05 Nov 2026 12:45 AM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, शामली
संवाद न्यूज एजेंसी, शामली Updated Thu, 05 Nov 2026 12:45 AM IST
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Ultrasound examinations will now be available six days a week at the district hospital.
शामली। जिला संयुक्त चिकित्सालय में अब सप्ताह के छह दिन अल्ट्रासाउंड जांच की सुविधा मिलेगी। स्वास्थ्य विभाग ने मुजफ्फरनगर से दो सोनोलॉजिस्ट की ड्यूटी शामली जिला अस्पताल में लगाई है। इससे मरीजों को अल्ट्रासाउंड के लिए भटकना नहीं पड़ेगा।
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चार नवंबर को जारी आदेश के अनुसार, मुजफ्फरनगर जिला महिला चिकित्सालय में तैनात डॉ. नीरज कुमार सोमवार, मंगलवार और बुधवार को शामली में जांच करेंगे। वहीं, डॉ. मनोज कुमार बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार को मरीजों का अल्ट्रासाउंड करेंगे। दोनों चिकित्सक सप्ताह में बाकी दिनों में मुजफ्फरनगर में सेवाएं देंगे।
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सीएमएस डॉ. मनोज कुमार ने बताया कि जिला अस्पताल में रेडियोलॉजिस्ट की नियमित तैनाती होने तक यह व्यवस्था लागू रहेगी। इससे मरीजों को सप्ताह के छह दिन अल्ट्रासाउंड जांच की सुविधा मिल सकेगी।
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