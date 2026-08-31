Shamli News: फर्जी दस्तावेज से पोल्ट्री फार्म का अनुबंध कराने वाले दो गिरफ्तार

विज्ञापन







हमला करने का आरोपी गिरफ्तार

कैराना। मोहल्ला अफगानान में 23 अगस्त की रात एक व्यक्ति पर पेचकस से हमला हुआ था। इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि शिवम उर्फ नोनू ने अपने साथियों के साथ मिलकर प्रवीण नामक व्यक्ति पर हमला किया था। उन्होंने प्रवीण की बेरहमी से पिटाई की। इसके बाद उसके सीने और कमर पर पेचकस से कई वार किए गए। इन हमलों से प्रवीण गंभीर रूप से घायल हो गया था। जांच अधिकारी जितेंद्र कुमार यादव ने इस घटना की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वांछित आरोपी शिवम उर्फ नोनू को रविवार को पकड़ा गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए उसे चालान कर दिया है।

विज्ञापन

कैराना। पुलिस ने फर्जी पैन कार्ड, आधार कार्ड और खतौनी तैयार करने के मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह मामला पोल्ट्री फार्म का अनुबंध कराने से जुड़ा है। इन आरोपियों को गिरफ्तार कर चालान कर दिया गया है। ब्रांच मैनेजर दानिश ने इस संबंध में पुलिस में तहरीर दी थी। उनकी तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया था। जांच अधिकारी सतीश सिंह ने मामले की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि रविवार को वांछित आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में सब्बन उर्फ शोएब शामिल है। वह भूरा का निवासी है। दूसरा आरोपी सुहैल है, जो बराला का रहने वाला है।