Shamli News: कार सवार युवकों की दबंगई, दो युवकों को पीटा, वीडियो वायरल

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गढ़ी हसनपुर के मदरसे में पढ़ाने वाले कारी रिजवान रविवार को दोपहिया वाहन से चौसाना जा रहे थे। इसी दौरान कार सवार युवकों ने गलत तरीके से कार चलाकर उन्हें परेशान किया और कार की खिड़की खोलकर गिरा दिया। विरोध करने पर कहासुनी हुई, जिसके बाद पठानपुरा मार्ग पर युवकों ने उन्हें रोककर पीटा। वहीं, दूसरी घटना चौसाना के मुख्य बाजार में हुई। आरोप है कि कार सवार युवकों ने शाहिद को घेर लिया और उसकी पिटाई की। आरोपियों ने इस घटना का भी वीडियो बना लिया। जांच अधिकारी राहुल ने बताया कि मामले की जांच कराई जा रही है।दोनों घटनाओं में युवकों की पिटाई के वीडियो बनाए गए। इन वीडियो को बाद में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा किया गया। इन वीडियो के वायरल होने से इलाके में दहशत का माहौल है। पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया है और जांच शुरू कर दी है। जांच अधिकारी राहुल ने बताया कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।