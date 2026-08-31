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Shamli News: कार सवार युवकों की दबंगई, दो युवकों को पीटा, वीडियो वायरल

Mon, 31 Aug 2026 12:49 AM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Mon, 31 Aug 2026 12:49 AM IST
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Youths in a car behaved arrogantly, beat up two youths, video goes viral
चौसाना। शनिवार रात कार सवार युवकों ने दो अलग-अलग स्थानों पर दबंगई दिखाते हुए दो युवकों की पिटाई कर दी। आरोप है कि पिटाई के दौरान वीडियो भी बनाए गए और बाद में उन्हें सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया।
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गढ़ी हसनपुर के मदरसे में पढ़ाने वाले कारी रिजवान रविवार को दोपहिया वाहन से चौसाना जा रहे थे। इसी दौरान कार सवार युवकों ने गलत तरीके से कार चलाकर उन्हें परेशान किया और कार की खिड़की खोलकर गिरा दिया। विरोध करने पर कहासुनी हुई, जिसके बाद पठानपुरा मार्ग पर युवकों ने उन्हें रोककर पीटा। वहीं, दूसरी घटना चौसाना के मुख्य बाजार में हुई। आरोप है कि कार सवार युवकों ने शाहिद को घेर लिया और उसकी पिटाई की। आरोपियों ने इस घटना का भी वीडियो बना लिया। जांच अधिकारी राहुल ने बताया कि मामले की जांच कराई जा रही है।
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दोनों घटनाओं में युवकों की पिटाई के वीडियो बनाए गए। इन वीडियो को बाद में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा किया गया। इन वीडियो के वायरल होने से इलाके में दहशत का माहौल है। पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया है और जांच शुरू कर दी है। जांच अधिकारी राहुल ने बताया कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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