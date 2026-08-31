Shamli News: 20 अगस्त को भी रेकी करने पहुंचे थे गोगी गैंग के सदस्य
मेरठ ब्यूरो
Updated Mon, 31 Aug 2026 12:48 AM IST
Updated Mon, 31 Aug 2026 12:48 AM IST
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शामली। अंकित हत्याकांड को अंजाम देने से पहले गोगी गैंग के सदस्य 20 अगस्त को शामली पहुंचे थे। पुलिस सूत्रों के अनुसार वे हत्या से एक दिन पूर्व भी यहां आए थे और रेकी की थी।
गिरोह के सदस्यों ने जिम के पास अंकित की गतिविधियों पर बारीकी से नजर रखी थी। पुलिस सूत्रों ने बताया कि कुछ सदस्य दिल्ली रोड स्थित एक होटल में भी ठहरे थे। अब पुलिस होटल में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की गहनता से जांच कर रही है। इसके साथ ही, वहां ठहरने वाले लोगों की विस्तृत जानकारी भी जुटाई जा रही है। आरोपियों के आने-जाने के संभावित रास्तों की पड़ताल की जा रही है। उनके संपर्क में रहे सभी लोगों के बारे में भी गहन जांच जारी है।
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गिरोह के सदस्यों ने जिम के पास अंकित की गतिविधियों पर बारीकी से नजर रखी थी। पुलिस सूत्रों ने बताया कि कुछ सदस्य दिल्ली रोड स्थित एक होटल में भी ठहरे थे। अब पुलिस होटल में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की गहनता से जांच कर रही है। इसके साथ ही, वहां ठहरने वाले लोगों की विस्तृत जानकारी भी जुटाई जा रही है। आरोपियों के आने-जाने के संभावित रास्तों की पड़ताल की जा रही है। उनके संपर्क में रहे सभी लोगों के बारे में भी गहन जांच जारी है।
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