Shamli News: धान से लदे ट्रक बॉर्डर पर फंसे, प्रवेश का इंतजार

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पहले पीआर-14, पीआर-26 और पीआर-33 जैसी मोटी किस्मों के धान पर रोक की स्थिति बनी थी। अब 1509 और शरबती जैसी बारीक किस्मों के ट्रकों की भी जांच की जा रही है। इससे किसानों और व्यापारियों को धान की बिक्री और आपूर्ति में परेशानी हो रही है। हाईवे किनारे खड़े ट्रकों से हादसों का खतरा भी बना हुआ है।मंगलौर चौकी प्रभारी मनजीत कुमार ने बताया कि डीएम के निर्देश पर सेक्टर मजिस्ट्रेट की टीम धान से भरे ट्रकों की जांच कर रही है। पुलिस किसी वाहन को नहीं रोक रही है। सेक्टर मजिस्ट्रेट की अनुमति मिलने के बाद ही ट्रकों को हरियाणा में प्रवेश दिया जा रहा है।