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Shamli News: धान से लदे ट्रक बॉर्डर पर फंसे, प्रवेश का इंतजार

Wed, 21 Oct 2026 12:13 AM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, शामली
संवाद न्यूज एजेंसी, शामली Updated Wed, 21 Oct 2026 12:13 AM IST
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Trucks laden with paddy stranded at the border, awaiting entry
बिडौली बॉर्डर पर खड़े ट्रक। संवाद
बिडौली। मेरठ-करनाल हाईवे पर यूपी-हरियाणा बॉर्डर के पास धान से लदे ट्रकों की कतारें लगी हैं। करीब दो सप्ताह से किसान और व्यापारी हरियाणा में प्रवेश की अनुमति मिलने का इंतजार कर रहे हैं।
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पहले पीआर-14, पीआर-26 और पीआर-33 जैसी मोटी किस्मों के धान पर रोक की स्थिति बनी थी। अब 1509 और शरबती जैसी बारीक किस्मों के ट्रकों की भी जांच की जा रही है। इससे किसानों और व्यापारियों को धान की बिक्री और आपूर्ति में परेशानी हो रही है। हाईवे किनारे खड़े ट्रकों से हादसों का खतरा भी बना हुआ है।
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मंगलौर चौकी प्रभारी मनजीत कुमार ने बताया कि डीएम के निर्देश पर सेक्टर मजिस्ट्रेट की टीम धान से भरे ट्रकों की जांच कर रही है। पुलिस किसी वाहन को नहीं रोक रही है। सेक्टर मजिस्ट्रेट की अनुमति मिलने के बाद ही ट्रकों को हरियाणा में प्रवेश दिया जा रहा है।
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