Shamli News: दिन में करते हैं काम, रात में निभाते हैं रामलीला के किरदार

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रामलीला के डायरेक्टर जियालाल ने बताया कि भगवान श्रीराम का किरदार निभाने वाले संजीव शर्मा पिछले 11 वर्षों से अभिनय कर रहे हैं। दिन में वह जनरल स्टोर चलाते हैं। दशरथ की भूमिका निभाने वाले ब्रजमोहन शर्मा करीब 35 वर्षों से रामलीला से जुड़े हैं। लक्ष्मण का अभिनय करने वाले सतवीर कश्यप खेतीबाड़ी करते हैं, जबकि सीता का किरदार निभाने वाले दुष्यंत कश्यप दिन में बाइक रिपेयरिंग का काम करते हैं।राजा जनक, विश्वामित्र, रावण, हनुमान और मेघनाद सहित अन्य पात्रों की भूमिका भी गांव के कलाकार निभाते हैं। दिनभर की जिम्मेदारियों के बाद मंचन के लिए समय निकालना इन कलाकारों के समर्पण को दर्शाता है।सिर्फ किरदार नहीं निभाते, राम के आदर्शों को जीवन में उतारने का भी करते हैं प्रयासकलाकार सतबीर, संजीव शर्मा, ब्रजमोहन का कहना है कि रामलीला में अभिनय करना केवल एक किरदार निभाना नहीं, बल्कि भगवान श्रीराम के आदर्शों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास भी है। मंच पर निभाए जाने वाले पात्रों से उन्हें मर्यादा, त्याग, समर्पण और भाईचारे की सीख मिलती है। उनका प्रयास है कि आने वाली पीढ़ी भी भगवान श्रीराम के आदर्शों और गांव की इस पुरानी परंपरा से जुड़ी रहे।