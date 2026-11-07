Shamli News: जिले का एक्यूआई 182 पर पहुंचा

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

जिले में सुबह के समय स्मॉग की धुंध छाए रहने से लोगों को परेशानी हुई। वायु प्रदूषण बढ़ने से सांस और आंखों से संबंधित समस्याएं होने का खतरा बढ़ गया है। जिला अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ. मनोज कुमार अखौरी ने बताया कि इस समय वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ा हुआ है। इसमें लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है।वायु गुणवत्ता सूचकांक बढ़ने का असर सबसे अधिक बच्चों, बुजुर्गों के अलावा हृदय और सांस के रोगियों पर पड़ता है। हवा में मौजूद प्रदूषण बारीक कण सांस के जरिये फेफड़ों तक पहुंचकर खांसी, गले में खराश, सांस लेने में परेशानी और आंखों में जलन की समस्या कर हैं। ऐसे में लोगों को बचाव करना चाहिए।उधर, सुबह आठ बजे धूप निकली। इसके बाद दिनभर धूप निकली रहने से अधिकतम तापमान एक डिग्री सेल्सियस बढ़कर 29 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया जबकि न्यूनतम तापमान में कोई बदलाव न होकर 16 डिग्री सेल्सियस स्थिर बना रहा। सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय मेरठ की मौसम वैज्ञानिक डॉ. श्वेता सिंह ने बताया कि अगले पांच दिन तक मौसम शुष्क रहने के आसार हैं।