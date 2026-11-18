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सोमवार दोपहर पानीपत रोड पर ऊंचा गांव आश्रम के पास हिंदू संगठन के युवकों ने पानीपत बाईपास फ्लाईओवर के पास एक युवक को पकड़ लिया था। युवक के साथ बीए की छात्रा थी, जिसे उसने बुर्का पहना रखा था। युवको ने आरोपी की पिटाई कर दी थी और उसे पुलिस के हवाले कर दिया था। पुलिस ने छात्रा के पिता की तहरीर पर आरोपी जैकब निवासी मोहल्ला आर्यपुरी, कैराना के खिलाफ संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर उसका चालान कर दिया।जांच अधिकारी कोतवाली प्रभारी सतीश कुमार ने बताया कि आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म की धारा में प्राथमिकी दर्ज कर चालान किया गया है। युवक की पिटाई के मामले की भी जांच की जा रही है। अभी तक इस संबंध में कोई शिकायत नहीं मिली है। वायरल वीडियो की जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।ऊंचा गांव आश्रम के महाराज डॉक्टर गौतम नाथ योगी का कहना है कि हिंदू समाज की बेटी को दूसरे वर्ग का युवक बुर्का पहनाकर ले जा रहा था। इसमें सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।