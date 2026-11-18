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जिला अस्पताल के सीएमएस डॉ. मनोज के अनुसार मौसम में बदलाव और ठंडी हवाओं के कारण आंखों में सूखापन, खुजली और जलन की समस्या बढ़ रही है। सर्द मौसम में वातावरण की नमी कम होने से आंखों की प्राकृतिक नमी प्रभावित होती है। वहीं, धूल और ठंडी हवा के सीधे संपर्क में आने से भी आंखों में परेशानी हो सकती है। विज्ञापन

मोबाइल, लैपटॉप और कंप्यूटर पर लगातार काम करने से भी आंखों का सूखापन बढ़ता है। स्क्रीन देखते समय व्यक्ति सामान्य से कम बार पलकें झपकाता है। इससे आंखों की सतह पर नमी बनाए रखने में परेशानी होती है। जिला अस्पताल के सीएमएस डॉ. मनोज के अनुसार मौसम में बदलाव और ठंडी हवाओं के कारण आंखों में सूखापन, खुजली और जलन की समस्या बढ़ रही है। सर्द मौसम में वातावरण की नमी कम होने से आंखों की प्राकृतिक नमी प्रभावित होती है। वहीं, धूल और ठंडी हवा के सीधे संपर्क में आने से भी आंखों में परेशानी हो सकती है।मोबाइल, लैपटॉप और कंप्यूटर पर लगातार काम करने से भी आंखों का सूखापन बढ़ता है। स्क्रीन देखते समय व्यक्ति सामान्य से कम बार पलकें झपकाता है। इससे आंखों की सतह पर नमी बनाए रखने में परेशानी होती है।

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शामली। मौसम में ठंड बढ़ने के साथ ही सर्द हवाओं का असर लोगों की आंखों पर भी पड़ने लगा है। जिला अस्पताल की ओपीडी में रोजाना 30 से 40 मरीज आंखों में जलन और सूखेपन की परेशानी लेकर पहुंच रहे हैं। दोपहिया वाहन चालकों के साथ ही मोबाइल, लैपटॉप और कंप्यूटर पर लंबे समय तक काम करने वाले लोग भी इसकी चपेट में आ रहे हैं।