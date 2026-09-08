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Shamli News: सहारनपुर प्रकरण को लेकर सपा नेताओं को किया हाउस अरेस्ट

Tue, 08 Sep 2026 01:42 AM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, शामली
संवाद न्यूज एजेंसी, शामली Updated Tue, 08 Sep 2026 01:42 AM IST
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SP leaders placed under house arrest in connection with the Saharanpur incident
कैराना के अलीपुर में समाजवादी पार्टी के जिला महामंत्री कलीम हसन हाउस अरेस्ट-सपा कार्यकर्ता
शामली। सहारनपुर के मस्जिद प्रकरण को लेकर सपा कार्यकर्ता सोमवार को सहारनपुर रवाना होना चाहते थे। इसके चलते पुलिस ने जिले में सपा के 30 से अधिक नेताओं और कार्यकर्ताओं को हाउस अरेस्ट कर लिया। पुलिस की ओर से नेताओं के घरों के बाहर निगरानी भी रखी गई, ताकि वह सहारनपुर के लिए रवाना न हो सकें।
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सपा जिलाध्यक्ष सुरेंद्र ताना, थानाभवन के शेर सिंह राणा, कलीम हसन, एलम की दीपा पंवार समेत 30 से अधिक नेताओं को हाउस अरेस्ट किया गया। जिलाध्यक्ष सुरेंद्र ताना ने कहा कि उन्हें हाउस अरेस्ट करना उनके अधिकारों का हनन है। हाउस अरेस्ट के दौरान सपा जिलाध्यक्ष सुरेंद्र ताना और पुलिसकर्मी के बीच बातचीत को लेकर नोकझोंक भी हुई। सुरेंद्र ताना ने कहा कि उन्हें जाना है। इस पर पुलिसकर्मी ने कहा, अध्यक्ष साहब, कानून-व्यवस्था के तहत प्रशासन अपना काम कर रहा है। जिलाध्यक्ष ने इसे असंवैधानिक तरीके से रोकना बताया और कहा कि उनकी बात सुनी जानी चाहिए। जिलाध्यक्ष ने पुलिस की इस कार्रवाई को गलत बताते हुए विरोध जताया।

कैराना के अलीपुर में समाजवादी पार्टी के जिला महामंत्री कलीम हसन हाउस अरेस्ट-सपा कार्यकर्ता

कैराना के अलीपुर में समाजवादी पार्टी के जिला महामंत्री कलीम हसन हाउस अरेस्ट-सपा कार्यकर्ता

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