फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shamli News ›   Sisters chose Rakhi of their brother's choice, crowd gathered in the market

Shamli News: बहनों ने चुनीं भाई की पसंद की राखियां, बाजार में उमड़ी भीड़

Wed, 26 Aug 2026 01:29 AM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, शामली
संवाद न्यूज एजेंसी, शामली Updated Wed, 26 Aug 2026 01:29 AM IST
विज्ञापन
Sisters chose Rakhi of their brother's choice, crowd gathered in the market
शहर के नेहरू मार्केट में राखी देखती महिला व युवती। संवाद
शामली। रक्षाबंधन नजदीक आते ही बाजारों में राखियों की खरीदारी बढ़ गई है। महिलाएं और युवतियां भाई की पसंद को ध्यान में रखते हुए राखियां खरीद रही हैं। दुकानों पर रंग-बिरंगी, कार्टून, खिलौने और आकर्षक डिजाइन वाली राखियां उपलब्ध हैं।
विज्ञापन

शहर के बड़ा बाजार, नया बाजार, नेहरू मार्केट, शिव चौक बाजार समेत प्रमुख बाजारों में राखियों की दुकानें सजी हैं। महिलाओं का कहना है कि इस बार बाजार में राखियों की अच्छी वैरायटी आई है। नेहा ने बताया कि वह हर साल भाई के लिए उसकी पसंद की राखी खरीदती हैं। इस बार आकर्षक डिजाइन वाली राखी पसंद आई है।
विज्ञापन

पूजा ने बताया कि बच्चों के लिए कार्टून और खिलौने वाली राखियां खूब पसंद की जा रही हैं। उसने अपने छोटे भाई के लिए कार्टून वाली राखी खरीदी है। वहीं रीना ने बताया कि बाजार में 10 से 500 रुपये तक की राखियां उपलब्ध हैं। अलग-अलग बजट में अच्छी डिजाइन मिलने से खरीदारी आसान हो गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन

दुकानदार अनुज व राहुल ने बताया कि शाम के समय बाजार में महिलाओं की भीड़ बढ़ रही है। राखियों के साथ महिलाएं भाइयों के लिए मिठाई और उपहार भी खरीद रही हैं। रक्षाबंधन करीब आते ही बिक्री में और तेजी आने की उम्मीद है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed