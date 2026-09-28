शामली: किशोरी को बहलाकर ले गया युवक, पिता ने दर्ज करा दी रिपोर्ट; कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा

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झिंझाना क्षेत्र के एक गांव में किशोरी का अपहरण कर ले जाने और दुष्कर्म करने के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायालय पोक्सो) अशोक भारतेंदु ने फैसला सुना दिया है। दोष सिद्ध पाए जाने पर रूपेश निवासी पिंडोरा को 10 वर्ष के कारावास और 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

जिला शासकीय अधिवक्ता संजय चौहान और विशेष लोक अभियोजक पोक्सो पुष्पेंद्र मलिक ने बताया कि 30 जुलाई 2020 को झिंझाना थाने में एक किशोरी के पिता ने मुकदमा दर्ज कराया था कि पिंडोरा निवासी रूपेश उसकी नाबालिग बेटी को बहला-फुसलाकर ले गया।



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पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद किशोरी को बरामद कर लिया था। इसके बाद किशोरी का मेडिकल परीक्षण कराने के साथ ही न्यायालय में उसके बयान दर्ज कराए गए। बयान के आधार पर पुलिस ने मुकदमे में दुष्कर्म की धारा बढ़ा दी थी।



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बाद में पुलिस ने रूपेश को गिरफ्तार कर चालान कर दिया था। पुलिस ने आरोपपत्र न्यायालय में प्रेषित कर दिया था। मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से आठ गवाह पेश किए गए।

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और पत्रावलियों का अवलोकन करने के बाद सोमवार को दोष सिद्ध पाए जाने पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अशोक भारतेंदु ने रूपेश को 10 वर्ष के कारावास और 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। न्यायाधीश ने टिप्पणी की कि किशोरी के साथ दुष्कर्म की घटना गंभीर अपराध की श्रेणी में आती है।

