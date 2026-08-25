फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shamli News ›   Shamli: Woman dies after intervening to save her son during a home invasion and assault;

शामली: घर में घुसकर मारपीट, बेटे को बचाने के लिए बीच में आई महिला की मौत; परिजन बोले- सीने में लगी चोट

Tue, 25 Aug 2026 06:40 PM IST
Mohd Mustakim अमर उजाला नेटवर्क, शामली
अमर उजाला नेटवर्क, शामली Published by: Mohd Mustakim Updated Tue, 25 Aug 2026 06:40 PM IST
सार

शामली के गांव दुल्लाखेड़ी में चंद्रपाल और विकास पक्ष के बीच मारपीट हो गई। विकास को बचाने आई उसकी मां सुनीता देवी की मौत हो गई। बताया गया कि सुनीता देवी दिल की मरीज थीं। पुलिस का कहना है कि तहरीर मिलने पर मामले की जांच और कार्रवाई की जाएगी। 

विज्ञापन
Shamli: Woman dies after intervening to save her son during a home invasion and assault;
सुनीता देवी की फाइल फोटो। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

गढ़ीपुख्ता थानाक्षेत्र के गांव दुल्लाखेड़ी में मंगलवार सुबह दो पक्षों के बीच हुए विवाद में बीच-बचाव कर रही सुनीता देवी (52) की मौत हो गई। परिजनों ने सीने में चोट लगने से मौत होने का आरोप लगाया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है।
विज्ञापन

 

सुनीता देवी के पुत्र विकास ने बताया कि मंगलवार सुबह उनके घर पर गांव के अंकुश और टोनी बैठे हुए थे। इसी दौरान वहां से गुजर रहे चंद्रपाल ने दोनों युवकों के साथ गाली-गलौज शुरू कर दी। विरोध करने पर कुछ देर बाद चंद्रपाल के परिवार के लोग भी वहां पहुंच गए। विकास के अनुसार, आरोपियों ने उससे व मनोज, अंकुश और टोनी के साथ गाली-गलौज करते हुए मारपीट शुरू कर दी।
 
विज्ञापन
विज्ञापन

विवाद बढ़ता देख सुनीता देवी बीच-बचाव करने के लिए आगे आईं। परिजनों का आरोप है कि इसी दौरान उनके सीने में गंभीर चोट लग गई। सुनीता देवी पहले से ही हृदय रोग से पीड़ित थीं। परिजनों ने महिला को तत्काल गढ़ीपुख्ता के एक निजी अस्पताल पहुंचाया, जहां से उन्हें शामली रेफर कर दिया गया। इसके बाद परिजन उन्हें मालैंडी स्थित एक अन्य निजी अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
 
विज्ञापन

सुनीता देवी की मौत के बाद परिवार में उनके दो पुत्र मनोज और विकास तथा पुत्री सोनिया रह गई हैं। जांच अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि परिजनों द्वारा अभी तहरीर नहीं दी गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और तहरीर के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

ये भी देखें...
Meerut: '151 के 99% मामलों में मिलती है जमानत, संयम-अयान को क्यों भेजा जेल'; एसडीएम व कांग्रेसियों में नोकझोंक


 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed