शामली: घर में घुसकर मारपीट, बेटे को बचाने के लिए बीच में आई महिला की मौत; परिजन बोले- सीने में लगी चोट

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गढ़ीपुख्ता थानाक्षेत्र के गांव दुल्लाखेड़ी में मंगलवार सुबह दो पक्षों के बीच हुए विवाद में बीच-बचाव कर रही सुनीता देवी (52) की मौत हो गई। परिजनों ने सीने में चोट लगने से मौत होने का आरोप लगाया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है।

सुनीता देवी के पुत्र विकास ने बताया कि मंगलवार सुबह उनके घर पर गांव के अंकुश और टोनी बैठे हुए थे। इसी दौरान वहां से गुजर रहे चंद्रपाल ने दोनों युवकों के साथ गाली-गलौज शुरू कर दी। विरोध करने पर कुछ देर बाद चंद्रपाल के परिवार के लोग भी वहां पहुंच गए। विकास के अनुसार, आरोपियों ने उससे व मनोज, अंकुश और टोनी के साथ गाली-गलौज करते हुए मारपीट शुरू कर दी।



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विवाद बढ़ता देख सुनीता देवी बीच-बचाव करने के लिए आगे आईं। परिजनों का आरोप है कि इसी दौरान उनके सीने में गंभीर चोट लग गई। सुनीता देवी पहले से ही हृदय रोग से पीड़ित थीं। परिजनों ने महिला को तत्काल गढ़ीपुख्ता के एक निजी अस्पताल पहुंचाया, जहां से उन्हें शामली रेफर कर दिया गया। इसके बाद परिजन उन्हें मालैंडी स्थित एक अन्य निजी अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

