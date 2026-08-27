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Shamli News: गोलियों की तड़तड़ाहट से दहल उठा शामली, लोगों की भीड़ जुटी

Thu, 27 Aug 2026 02:16 AM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Thu, 27 Aug 2026 02:16 AM IST
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Shamli was shaken by the sound of gunfire, a crowd of people gathered.
शामली। अंकित बालियान की हत्या शहर के बीच में सरेशाम जिस तरह से की गई, उससे माना रहा है कि हत्या करने वाले शॉर्प शूटर थे और उनकी उम्र 25 से 30 वर्ष के आसपास बताई गई है। गोलियों की तड़तड़ाहट से शामली दहल गया, जिसे भी वारदात का पता चला वह मौके की तरफ दौड़ पड़ा। घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जुट गई।
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आर्यपुरी नाला पटरी स्थित जिम में युवक व युवतियां रोज की तरह व्यायाम कर रहे थे। किसी को भी आभास नहीं था कि बाहर इतनी बड़ी वारदात हो सकती है। अंकित बालियान जैसे ही जिम से बाहर निकले तो उन पर अंधाधुंध गोलियों की बौछार कर दी। वह जान बचाने के लिए स्कार्पियो के पीछे भागे तो वहीं गिर गए। गोलियों की आवाज से इलाका दहल गया। इसके बाद हमलावर मौके से पैदल ही भाग गए। हालांकि उनके दो बाइकों पर आने की चर्चा भी रही, लेकिन मौके पर बाइक नहीं मिली। वारदात के बाद मौके पर पुलिस को सड़क पर खोखे बिखरे मिले, जिन्हें पुलिस ने कब्जे में ले लिया। वारदात की जानकारी मिलने पर गांव बंतीखेड़ा से भी ग्रामीण बड़ी संख्या में शामली पहुंच गए। शहर में हर किसी की जुबान पर सनसनीखेज वारदात की ही चर्चा होती रही। हर कोई यही कहता सुनाई दिया कि शहर के बीच व्यस्तम इलाके में दुस्साहसिक तरीके से वारदात को अंजाम दिया गया। एएसपी सुमित शुक्ला का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हमलावरों की पहचान की जा रही है।
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अंकित का मोबाइल फोन गिरा, युवकों ने पुलिस को सौंपा
अंकित बालियान का मोबाइल फोन गाड़ी के पास ही गिर गया था। उसे दो युवकों ने उठा लिया था और बाद में पुलिस को साैंप दिया गया। पुलिस ने उन युवकों से भी पूछताछ की।
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