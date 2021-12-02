Shamli News: एक रुपये में वेब सीरीज का झांसा... खाते से उड़ा दिया पैसा

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खाते से 60 हजार साफकोतवाली क्षेत्र के आजाद नगर निवासी आजम को एक रुपये में वेब सीरीज देखने का झांसा देकर एप डाउनलोड कराया गया। एप पर क्लिक करने के बाद खाते से संबंधित जानकारी भरते ही मोबाइल हैक कर लिया गया और खाते से 60 हजार रुपये साफ कर दिए गए। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस मामले की जांच में जुटी है।क्राइम पेट्रोल देखने के चक्कर में गंवाए पैसेझिंझाना निवासी मुजफ्फर के मोबाइल पर क्राइम पेट्रोल का शॉर्ट क्लिप आया। पूरा एपिसोड देखने के लिए महज 1 रुपये की मांग की गई। मुजफ्फर ने 1 रुपया कटवाया, लेकिन एपिसोड नहीं चला। बार-बार प्रयास करने पर 10 बार में पैसे कटते चले गए, मगर सब्सक्रिप्शन फिर भी नहीं मिला।सतर्कता ने बचा ली मुस्तकीम की गाढ़ी कमाईदिल्ली रोड (शामली) के मुस्तकीम को 1 रुपये में नई वेब सीरीज का लुभावना ऑफर मिला। लिंक पर क्लिक करते ही एक अनजान एप्लिकेशन खुल गई। मुस्तकीम को साइबर ठगी का आभास हुआ तो उसने पैसे ट्रांसफर नहीं किए, जिससे उनका खाता बच गया।पुलिस ने जारी की एडवाइजरीऑफिशियल साइट से ही किसी भी सीरियल या वेब सीरीज़ का सब्सक्रिप्शन लें। एसपी नरेंद्र प्रताप सिंह के अनुसार खाते से रुपया निकलते ही हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत दर्ज कराएं। अगर गलती से संदिग्ध लिंक पर क्लिक कर दिया है और खाते या यूपीआई से अनधिकृत रकम निकल गई है, तो बिना समय गंवाए बैंक को तुरंत सूचना दें। इसके अलावा अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल को सुरक्षित रखें।