फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shamli News ›   Lured by a web series offer for one rupee... money siphoned off from the account.

Shamli News: एक रुपये में वेब सीरीज का झांसा... खाते से उड़ा दिया पैसा

Thu, 24 Sep 2026 01:10 AM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, शामली
संवाद न्यूज एजेंसी, शामली Updated Thu, 24 Sep 2026 01:10 AM IST
विज्ञापन
Lured by a web series offer for one rupee... money siphoned off from the account.
शामली। मनपसंद वेब सीरीज या सीरियल का नया एपिसोड देखें... कीमत सिर्फ 1 रुपया। सोशल मीडिया पर मैसेज भेजकर साइबर ठग खातों से रुपया उड़ा रहे हैं। इस मैसेज का लिंक खोलते ही अकाउंट डिटेल शेयर होने पर खाते खाली हो रहे हैं।
विज्ञापन

खाते से 60 हजार साफ
कोतवाली क्षेत्र के आजाद नगर निवासी आजम को एक रुपये में वेब सीरीज देखने का झांसा देकर एप डाउनलोड कराया गया। एप पर क्लिक करने के बाद खाते से संबंधित जानकारी भरते ही मोबाइल हैक कर लिया गया और खाते से 60 हजार रुपये साफ कर दिए गए। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस मामले की जांच में जुटी है।
विज्ञापन

क्राइम पेट्रोल देखने के चक्कर में गंवाए पैसे
झिंझाना निवासी मुजफ्फर के मोबाइल पर क्राइम पेट्रोल का शॉर्ट क्लिप आया। पूरा एपिसोड देखने के लिए महज 1 रुपये की मांग की गई। मुजफ्फर ने 1 रुपया कटवाया, लेकिन एपिसोड नहीं चला। बार-बार प्रयास करने पर 10 बार में पैसे कटते चले गए, मगर सब्सक्रिप्शन फिर भी नहीं मिला।
विज्ञापन
विज्ञापन


सतर्कता ने बचा ली मुस्तकीम की गाढ़ी कमाई
दिल्ली रोड (शामली) के मुस्तकीम को 1 रुपये में नई वेब सीरीज का लुभावना ऑफर मिला। लिंक पर क्लिक करते ही एक अनजान एप्लिकेशन खुल गई। मुस्तकीम को साइबर ठगी का आभास हुआ तो उसने पैसे ट्रांसफर नहीं किए, जिससे उनका खाता बच गया।

पुलिस ने जारी की एडवाइजरी
ऑफिशियल साइट से ही किसी भी सीरियल या वेब सीरीज़ का सब्सक्रिप्शन लें। एसपी नरेंद्र प्रताप सिंह के अनुसार खाते से रुपया निकलते ही हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत दर्ज कराएं। अगर गलती से संदिग्ध लिंक पर क्लिक कर दिया है और खाते या यूपीआई से अनधिकृत रकम निकल गई है, तो बिना समय गंवाए बैंक को तुरंत सूचना दें। इसके अलावा अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल को सुरक्षित रखें।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed