शामली: 'एक कचौरी दो समोसा, ज्ञानेश तुम्हारा क्या भरोसा', तख्ती लेकर इकरा हसन का प्रदर्शन, ये बोलीं सपा सांसद

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दिल्ली में विपक्ष के सांसदों ने सोमवार को भाजपा सरकार और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन किया। कैराना से सपा सांसद इकरा हसन भी तख्तियां लेकर शामिल हुईं। उन्होंने कहा कि वोट के अधिकार के साथ छेड़छाड़ करके ज्ञानेश कुमार ने देशद्रोह किया है।

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कथित वोट चोरी के मुद्दे को लेकर दिल्ली में विपक्षी सांसदों द्वारा किए गए प्रदर्शन में कैराना सांसद इकरा हसन भी शामिल हुईं। इस दौरान वह अपने अलग अंदाज में नजर आईं। हाथों में उठाई गई उनकी तख्तियों पर लिखे नारों ने प्रदर्शन के दौरान लोगों का ध्यान खींचा। इकरा हसन ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर लगाए जा रहे आरोपों को लेकर अपनी बात भी रखी।



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प्रदर्शन के दौरान इकरा हसन के हाथ में मौजूद तख्ती पर लिखा था- एक कचौरी, दो समोसा, ज्ञानेश तुम्हारा क्या भरोसा। वहीं दूसरी तख्ती पर लिखा था- बीजेपी ही सीईसी है। तख्तियों पर लिखे इन नारों की तस्वीरें और वीडियो भी चर्चा में रहे। इकरा हसन ने कहा कि भरोसा तो उठ ही गया है। पिछले 10 महीने में 14 बार जिस तरीके से निर्णय लेने चाहिए थे, उस तरीके से निर्णय नहीं लिए गए। विपक्ष पहले दिन से कह रहा है कि गड़बड़-घोटाला चल रहा है।

