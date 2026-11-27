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ऊन स्थित गांव शामली शामला में शादी समारोह में खाना खाने के बाद फूड प्वाइजनिंग से 10 लोगों की हालत बिगड़ गई। पेट दर्द के साथ उल्टियां होने लगीं। तबीयत बिगड़ने से समारोह में अफरा-तफरी मच गई। लोगों ने खाना छोड़ दिया। कुछ लोगों को शामली के निजी अस्पतालों में उपचार कराना पड़ा, जबकि कई ने गांव में ही निजी चिकित्सक से दवाई ली। सूचना पर पहुंची खाद्य विभाग की टीम ने पनीर और रसगुल्ले के सैंपल लिए हैं।

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शुक्रवार को बान्नीपुर गांव के सतीश के बेटे शिवम की बरात शामली शामला में आई थी। खाना खाने के कुछ देर बाद लोगों को उल्टी-दस्त और पेट दर्द की शिकायत होने लगी। बराती और घरातियों की हालत बिगड़ती देख कई ने प्लेट में लिया खाना छोड़ दिया। मौजूदा ग्राम प्रशासक दीपा देवी, सुरेश, डॉ. मुकेश गर्ग और अजित ने शामली के निजी अस्पताल में इनका उपचार कराया। वहीं सचिन शर्मा, मोनू, करण सिंह और फूल्लो ने गांव में ही निजी चिकित्सक से दवाई ली। ग्राम प्रशासक दीपा ने बताया कि 10 से अधिक लोगों की तबीयत खराब हुई। हालांकि इलाज के बाद सभी की हालत में सुधार आया।



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सूचना मिलने के बाद खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम गांव पहुंची। मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी सैनिक सिंह ने बताया कि तीन-चार लोगों को अधिक परेशानी हुई, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। दूध, खोया और पनीर के नमूने लेकर जांच के लिए भेजे गए हैं। रिपोर्ट आने के बाद ही तबीयत बिगड़ने का वास्तविक कारण स्पष्ट होगा।



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