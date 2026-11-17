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सूची के अनुसार कांग्रेस ने शामली की थानाभवन और मुजफ्फरनगर की बुढ़ाना विधानसभा सीट को अपने खाते में लेने की मांग की है। वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में थानाभवन सीट सपा-रालोद गठबंधन में रालोद के खाते में गई थी। यहां से अशरफ अली विधायक निर्वाचित हुए थे। कांग्रेस प्रत्याशी सत्य संयम को 793 वोट मिले थे।सपा के कई नेता दावेदारी मेंथानाभवन सीट पर सपा की ओर से योजना आयोग के सदस्य प्रो. सुधीर पंवार, पूर्व ब्लॉक प्रमुख शेर सिंह राणा, पूर्व जिला पंचायत सदस्य मुकेश सैनी, वतन सिंह सैनी और राहुल सैनी प्रमुख दावेदारों में शामिल हैं। कांग्रेस के दावे पर सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रो. सुधीर पंवार ने कहा कि थानाभवन में सपा मजबूत स्थिति में है और सीट जीतेगी। हालांकि गठबंधन में सीट का फैसला राष्ट्रीय नेतृत्व करेगा।कांग्रेस मांगेगी आवेदनकांग्रेस जिलाध्यक्ष अखलाक अहमद ने बताया कि 181 सीटों की सूची में शामली की थानाभवन और मुजफ्फरनगर की बुढ़ाना सीट शामिल होने की जानकारी मिली है। थानाभवन सीट के लिए पार्टी की ओर से प्रत्याशियों के आवेदन भी मांगे जाएंगे।