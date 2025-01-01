Shamli News: भैया दूज पर ट्रेनों और रोडवेज बसों में उमड़ी भीड़

विज्ञापन

मंगलवार सुबह बस स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ कम रही, लेकिन दोपहर होते-होते यात्रियों की संख्या बढ़ने लगी। मेरठ-करनाल, दिल्ली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, सहारनपुर और पानीपत रूट की बसों के पहुंचते ही उनमें सीट पाने के लिए यात्रियों में होड़ मच गई। शामली से लखनऊ जाने वाली बसें भी यात्रियों से खचाखच भरी रहीं। लोनी, शाहदरा और मेरठ-मुजफ्फरनगर जाने वाली बसों में भी भीड़ रही। रोडवेज के वरिष्ठ केंद्र प्रभारी राजेंद्र चौहान ने बताया कि दोपहर बाद यात्रियों की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई। शामली से लखनऊ जाने वाली एसी बस में भी अच्छी भीड़ रही।उधर, शामली से दिल्ली और सहारनपुर जाने वाली ट्रेनों में भी यात्रियों की संख्या बढ़ गई। रेलवे स्टेशन अधीक्षक रामेश्वर मीणा ने बताया कि त्योहार के चलते ट्रेनों में सामान्य दिनों की अपेक्षा अधिक यात्री सफर कर रहे हैं। ट्रेनों के देरी से पहुंचने के कारण यात्रियों को इंतजार भी करना पड़ा।