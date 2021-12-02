Shamli News: सिटी में आज

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शामली मिल परिसर के राधा-कृष्ण मंदिर में पेराई सत्र को लेकर हवन-पूजन सुबह आठ बजे से।

क्रिकेट मैच

नहर पटरी स्थित एकेडमी में निरवाल एकेडमी और होली चाइल्ड एकेडमी की टीम के बीच मैच सुबह 10 बजे से ।

धरना



शामली गन्ना समिति कार्यालय पर बकाया गन्ना ब्याज को लेकर किसानों का धरना प्रदर्शन सुबह 10 बजे से।

रामायण पाठ

ऊन चीनी मिल परिसर में पेराई सत्र के शुभारंभ पर अखंड रामायण और गुरुवाणी का पाठ का समापन कार्यक्रम दोपहर 12 बजे से।

हवन-पूजन