Shamli News: 30 हजार की कुश्ती में रोहित व शेर अली ने दिखाया दमखम

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इसके अलावा जलालाबाद के जाकिर और दिल्ली के इशांत पहलवान के बीच मुकाबला भी बराबरी पर छूटा। गंगोह के जावेद और दिल्ली के काला पहलवान तथा जसाला के निशांत और दिल्ली के राहुल पहलवान के बीच हुई कुश्तियां भी बराबरी छूटी। विज्ञापन

दंगल देखने के लिए बड़ी संख्या में दर्शक पहुंचे। पहलवानों के हर दांव पर दर्शकों ने तालियां बजाकर उनका उत्साह बढ़ाया। मेला गुघाल में लगातार हो रहे कुश्ती मुकाबले दर्शकों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ हैं। इसके अलावा जलालाबाद के जाकिर और दिल्ली के इशांत पहलवान के बीच मुकाबला भी बराबरी पर छूटा। गंगोह के जावेद और दिल्ली के काला पहलवान तथा जसाला के निशांत और दिल्ली के राहुल पहलवान के बीच हुई कुश्तियां भी बराबरी छूटी।दंगल देखने के लिए बड़ी संख्या में दर्शक पहुंचे। पहलवानों के हर दांव पर दर्शकों ने तालियां बजाकर उनका उत्साह बढ़ाया। मेला गुघाल में लगातार हो रहे कुश्ती मुकाबले दर्शकों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ हैं।

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थानाभवन (शामली)। मेला गुघाल में चल रहे दंगल में सोमवार को पहलवानों के बीच कई रोमांचक मुकाबले हुए। सबसे बड़ी कुश्ती दिल्ली के रोहित पहलवान और जलालाबाद के शेर अली पहलवान के बीच हुई। 30 हजार रुपये इनाम की इस कुश्ती में दोनों पहलवानों ने खूब दांवपेच आजमाए। काफी देर तक चले मुकाबले के बाद दोनों को बराबरी पर रोक दिया गया।