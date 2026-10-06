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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shamli News ›   Rohit and Sher Ali displayed their prowess in a wrestling bout with a prize purse of 30,000.

Shamli News: 30 हजार की कुश्ती में रोहित व शेर अली ने दिखाया दमखम

Tue, 06 Oct 2026 01:00 AM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, शामली
संवाद न्यूज एजेंसी, शामली Updated Tue, 06 Oct 2026 01:00 AM IST
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Rohit and Sher Ali displayed their prowess in a wrestling bout with a prize purse of 30,000.
थानाभवन में आयोजित दंगल में दम दिखाते पहलवान। आयोजक
थानाभवन (शामली)। मेला गुघाल में चल रहे दंगल में सोमवार को पहलवानों के बीच कई रोमांचक मुकाबले हुए। सबसे बड़ी कुश्ती दिल्ली के रोहित पहलवान और जलालाबाद के शेर अली पहलवान के बीच हुई। 30 हजार रुपये इनाम की इस कुश्ती में दोनों पहलवानों ने खूब दांवपेच आजमाए। काफी देर तक चले मुकाबले के बाद दोनों को बराबरी पर रोक दिया गया।
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इसके अलावा जलालाबाद के जाकिर और दिल्ली के इशांत पहलवान के बीच मुकाबला भी बराबरी पर छूटा। गंगोह के जावेद और दिल्ली के काला पहलवान तथा जसाला के निशांत और दिल्ली के राहुल पहलवान के बीच हुई कुश्तियां भी बराबरी छूटी।
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दंगल देखने के लिए बड़ी संख्या में दर्शक पहुंचे। पहलवानों के हर दांव पर दर्शकों ने तालियां बजाकर उनका उत्साह बढ़ाया। मेला गुघाल में लगातार हो रहे कुश्ती मुकाबले दर्शकों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ हैं।
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