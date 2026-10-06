फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shamli News ›   Women busy with Navratri preparations; shopping activity picks up in markets.

Shamli News: नवरात्र की तैयारियों में जुटीं महिलाएं, बाजार में खरीदारी तेज

Tue, 06 Oct 2026 01:01 AM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, शामली
संवाद न्यूज एजेंसी, शामली Updated Tue, 06 Oct 2026 01:01 AM IST
विज्ञापन
Women busy with Navratri preparations; shopping activity picks up in markets.
शहर के हनुमान रोड पर माता की मूर्तियों की खरीदारी करती महिलाएं। संवाद
शामली। शारदीय नवरात्र की महिलाओं ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। घरों में साफ-सफाई और पूजा स्थल को सजाने के साथ बाजार से माता की मूर्ति, चुनरी, शृंगार का सामान, कलश और पूजा सामग्री खरीदी जा रही है। 11 अक्तूबर से शुरू हो रहे नवरात्र को लेकर बाजार में भी चहल-पहल बढ़ गई है।
विज्ञापन

नवरात्र के पहले दिन कलश स्थापना के साथ नौ दिनों तक माता की पूजा की जाएगी। नौ दिनों के व्रत के लिए कुट्टू और सिंघाड़े का आटा, साबूदाना, फल, दूध, मखाना और अन्य सामग्री की खरीदारी की जा रही है।
विज्ञापन

खरीदारी कर रही महिला कविता ने बताया कि वह नवरात्र से पहले घर और मंदिर की अच्छी तरह सफाई कर रही हैं। इस बार घर के मंदिर के लिए माता की नई मूर्ति और चुनरी खरीदी है। सुनीता ने बताया कि वह नौ दिनों तक फलाहार करेंगी और सुबह-शाम माता की पूजा के साथ दुर्गा सप्तशती का पाठ करेंगी। महिला राधा ने बताया कि नवरात्र के दौरान घर में सात्विक भोजन बनाया जाएगा। अष्टमी और नवमी पर कन्या पूजन की भी तैयारी है। महिलाओं का कहना है कि नवरात्र में पूजा के साथ परिवार के सभी सदस्यों की सुख-समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की जाएगी। दुकानदार रामबीर ने बताया कि मूर्तियों की खरीदारी में तेजी आ गई हैं। दुकान पर 30 रुपये से लेकर 2000 रुपये तक की मूर्तियां उपलब्ध हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed