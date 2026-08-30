Shamli News: खेल प्रतियोगिताओं में रेड हाउस का दबदबा, कबड्डी समेत तीन मुकाबलों में जीता खिताब

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अधिकतर मुकाबलों में रेड हाउस विजेता रहा। सीनियर वॉलीबॉल और कबड्डी में रेड हाउस ने जीत हासिल की। जूनियर वॉलीबॉल ब्लू हाउस ने जीता, जबकि सीनियर बैडमिंटन ग्रीन हाउस के नाम रहा। जूनियर बैडमिंटन येलो हाउस और सीनियर टग ऑफ वॉर ग्रीन हाउस ने जीता। विद्यालय परिवार ने हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद को उनकी जयंती पर नमन किया। प्रबंधक मास्टर जाहिद ने कहा कि खेल शारीरिक और मानसिक विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने विद्यार्थियों को अनुशासन, टीम भावना और आत्मविश्वास विकसित करने के लिए प्रेरित किया।

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थानाभवन। गांव सोंटा रसूलपुर स्थित जेए नेशनल एकेडमी में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। इस अवसर पर विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया जिसमें विद्यार्थियों ने उत्साह से भाग लिया।