Shamli News: एक लाख के इनामी सत्यम और आर्यन की तलाश में करनाल और दिल्ली में दबिश

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अंकित हत्याकांड में पुलिस 31 अगस्त को एक लाख रुपये के इनामी सोनीपत निवासी मोहित और सुमित को मुठभेड़ में मार गिरा चुकी है। एसपी नरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि वांछित आरोपियों की तलाश में पुलिस की टीमें लगी हुई हैं। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा।गायक भूपेंद्र ढींगरा को भेजा जेलपुलिस अधीक्षक ने बताया कि अंकित हत्याकांड की सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर जिम्मेदारी लेने वाले गिरफ्तार हरियाणा के गुरुग्राम निवासी गायक भूपेंद्र ढींगरा का चालान कर जेल भेज दिया गया है। पुलिस का कहना है कि इस मामले में सामने आए अन्य आरोपियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है।