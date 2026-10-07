Shamli News: वांछित सत्यम-आर्यन और भोलू की तलाश में दबिश

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हरियाणवी गायक अंकित बालियान की 26 अगस्त को शामली में आर्यपुरी नाला पटरी पर जिम से बाहर निकलते समय गोलियां बरसाकर हत्या कर दी गई थी। मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दो इनामी बदमाशों सुमित और मोहित को 31 अगस्त को मुठभेड़ में मार गिराया था। हत्या की साजिश में सोनीपत निवासी रोहित उर्फ लाडला को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं, सत्यम, आर्यन और रोहित उर्फ भोलू शाहपुरिया वांछित चल रहे हैं। तीनों पर एक-एक लाख रुपये का इनाम घोषित है।एसपी नरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि वांछित आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। संभावित ठिकानों पर तलाश की जा रही है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं।