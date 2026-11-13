Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shamli News ›   Posts are being made daily from the Facebook ID of Satyam, who carries a reward of one lakh.

Shamli News: एक लाख के इनामी सत्यम की फेसबुक आईडी से रोज हो रही पोस्ट

Fri, 13 Nov 2026 01:03 AM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, शामली
संवाद न्यूज एजेंसी, शामली Updated Fri, 13 Nov 2026 01:03 AM IST
विज्ञापन
Posts are being made daily from the Facebook ID of Satyam, who carries a reward of one lakh.
अपडेट की गई इनामी सत्यम की आईडी। सोशल मीडिया - फोटो : 1
शामली। अंकित हत्याकांड में वांछित एक लाख रुपये के इनामी सत्यम की फेसबुक आईडी लगातार सक्रिय है। इसमें सत्यम की आईडी अपडेट हुई है। साथ ही रोजाना बदमाशी, आपराधिक गतिविधियों से जुड़ी पोस्ट साझा की जा रही हैं।
विज्ञापन

अब सवाल उठ रहा है कि पुलिस की तलाश के बीच आईडी को कौन संचालित कर रहा है। क्या सत्यम खुद पोस्ट कर रहा है या कोई दूसरा व्यक्ति उसकी आईडी अपडेट कर रहा है। पुलिस लगातार दबिश और तलाश करने का दावा कर रही है लेकिन वह पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ पा रहा है।
विज्ञापन

26 अगस्त को शामली शहर के आर्यपुरी नाला पटरी पर अंकित बालियान की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। 31 अगस्त को औद्योगिक क्षेत्र में हुई पुलिस मुठभेड़ में दो शूटर सुमित और मोहित मारे गए थे। हत्याकांड की साजिश का आरोपी रोहित उर्फ लाड़ला जेल जा चुका है, जबकि राहुल उर्फ भोलू शाहपुरिया, सत्यम कादियान और आर्यन संधू वांछित चल रहे हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

तीनों पर एक-एक लाख रुपये का इनाम घोषित है। पुलिस अधीक्षक नरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि दोनों आरोपियों की तलाश में पुलिस टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं। आईडी से साझा की जा रही पोस्टों की भी जांच की जा रही है। जल्द ही दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed